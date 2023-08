Záchranáři ze tří krajů a pět hasičských jednotek zasahují na rozhledně Triangl u Markvartic, ze které spadlo několik dětí. Na pomoc vyletěly také vrtulníky letecké záchranné služby. Co bylo příčinou pádu zatím není jasné, kromě hasičů a záchranářů jsou na místě také policisté.

Zásah záchranářů po pádu dětí z rozhledny. | Foto: HZS Ústeckého kraje

Při pádu z rozhledny Triangl se zranilo osm dětí. Podle dostupných informací se s nimi měla propadnout podlaha vyhlídkové plošiny. „Na místě máme tři pozemní posádky a vrtulníky z Liberce a z Prahy,“ uvedl mluvčí záchranářů Prokop Voleník. Podle informací se mělo jednat o děti z nedalekého tábora. Na plošině se mělo pohybovat až patnáct dětí. Čtyři se měly při pádu vážně zranit, dvě z nich do nemocnice přepravil vrtulník do pražských traumacenter. Sanitky pak vážně zraněné převezly do Ústí nad Labem. Další čtyři děti utrpěly středně vážné zranění a sanitky je přepravily do děčínské nemocnice.

Kromě záchranářů je na místě neštěstí také pět hasičských jednotek. „V půl deváté nám byl nahlášen pád sedmi dětí. Naše činnost spočívá v transportu zraněných osob těžko přístupným terénem,“ doplnil mluvčí hasičů Petr Pelikus.