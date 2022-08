Střet dvou osobních automobilů si vyžádal pět zraněných, z toho jedno dítě. To podle mluvčího záchranné služby Ústeckého kraje Prokopa Voleníka bylo nutné transportovat se středním zraněním a kvůli vyloučení těžkého zranění do ústeckého traumacentra.

V Lísce u České Kamenice se srazila dvě auta. | Foto: HZS Ústeckého kraje

„Se středním zraněním jsme do ústecké nemocnice odváželi i zraněného dospělého, u něhož bylo potřeba vyloučit zranění těžké. Další tři středně zraněné jsme odtransportovali do děčínské nemocnice,“ upřesnil Voleník. K nehodě došlo na silnici 263 u obce Česká Kamenice v okrese Děčín nad obcí Líska. Na vozovce po nehodě zůstaly rozlité provozní kapaliny. Na místě zasahují kromě záchranářů i hasiči a policie, na místě řídí provoz kyvadlově. Silnice by měla být normálně průjezdná dle odhadu kolem sedmnácté hodiny.