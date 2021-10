Nehoda uzavřela mezinárodní železniční koridor na Německo. Krátce před půl devátou měl například vlak EC Berliner mířící z Berlína do Prahy 35 minut zpoždění. Přerušení provozu se dotklo také osobního vlaku z Děčína do Dolního Žlebu. Před devátou hodinou večerní byl provoz na trati obnoven.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.