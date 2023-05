Původně to měla být závada, která v sobotu 6. května omezí provoz na trati mezi hlavním nádražím v Děčíně a koridorem na Drážďany či Dolní Žleb na pár desítek minut. Teprve krátce po sobotní dvacáté hodině se ukázalo, že následky nehody, kdy nákladní vlak sthl trolej, se protáhne až do nedělního večera. Správa železnic předpokládá, že k odstranění následků havárie dojde až v neděli ve čtvrt na devět večer. Již v noci na neděli se podařilo zprovoznit alespoň jednu kolej.

Vlak EuroCity Berliner na děčínském hlavním nádraží. Ilustrační foto | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Podle webových stránek Českých drah se omezení dotknulo několik desítek vlaků, některé z nich musely Dráhy i odřeknout. To platilo pro dva spoje Berliner a dva spoje mezi Děčínem a Prostředním Žlebem.

Mezi Děčínem a Povrly zavedly Dráhy kyvadlovou náhradní autobusovou dopravu, následně osobní vlaky vedly v motorové trakci do Povrlů, kde si cestující přestoupili do elektrické jednotky. Před sobotní 16. hodinou se Dráhy rozhodly odklonit některé mezinárodní vlaky EC, ty vynechaly děčínské hlavní nádraží a jely přes východní nádraží na Ústí nad Labem západ. Kvůli tomu měly více než hodinová zpoždění, například expres Hungaria do Berlína opustil Česko o dvě hodiny později než měl.