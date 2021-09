Počty tragických nehod leden až srpen 2021 v okresech Děčín - 2 Chomutov – 5 Litoměřice – 7 Louny – 5 Most – 1 Teplice – 2 Ústí nad Labem – 1 Zdroj dat: Policie ČR, Ústecký kraj a portál: nehody.cdv.cz

Na Děčínsku byly v uvedené době letos už dvě nehody se smrtelným průběhem. V sobotu 24. července večer záchranáři zasahovali v Bratislavské ulici ve Varnsdorfu, kde osobní auto srazilo chodce. Jak se ukázalo, řidič byl opilý. Jeho nerozvážnost za volantem odnesl sražený muž, který zemřel po převozu do nemocnice. Stejně skončil chodec, kterého srazilo auto 5. února večer u Malšovic.

Podle letošních policejních statistik, které jsou k dispozici do konce srpna, v celém Ústeckém kraji na silnicích od ledna zemřelo 23 lidí. Nejvíce jich eviduje policie na Litoměřicku (7 osob) a v okresech Louny a Chomutov (5 osob).

Podobná tragická nehoda se stala před osmi lety u Litochovic na Litoměřicku. Zemřel 62letý zemědělec. Traktorem tahal kmeny do prudkého svahu, stroj se s ním převrátil. Muž zůstal zaklíněný v troskách. Na místo letěl záchranářský vrtulník, řidič ale zraněním na místě podlehl.

Co nehodě předcházelo, není jasné. Traktor skončil na střeše. Ležel daleko od silnice na poli pod svahem u lesa.

