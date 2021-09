Ke karambolu také zamířili záchranáři, policisté i strážníci MP Jílové. Hasiči provedli protipožární a další potřebná opatření, úklid po dopravní nehodě a také usměrňování dopravy, kterou řídili kyvadlově. Prokop Voleník, mluvčí krajských záchranářů uvedl, že řidiče záchranáři převezli s lehčím zraněním do děčínské nemocnice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.