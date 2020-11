Auta začali pronásledovat policisté ve Varnsdorfu. "Řidič nerespektoval výzvy k zastavení a pokračoval v jízdě do Německa, kam za ním jeli i v souladu s předpisy naši policisté," uvedli policejní mluvčí Daniel Vítek.

Při jízdě v Německu hlídce do cesty vjelo z boční ulice jiné osobní auto, kterému se snažili vyhnout a zabránit srážce. Přesto o něj policejní oktávka zavadila a následně narazila do sloupu a do stromu.

Oba čeští policisté byli převezeni do nemocnice, kde lékaři vyloučili vážnější zranění. Po Volkswagenu Sharan, který čeští policisté pronásledovali, vyhlásila saská policie pátrání. Z místa nehody totiž ujel.