Policisté hledají především trojici lidí, kteří nalezli chlapcův mobilní telefon a mohli by poskytnout důležité informace. Na mobil se snažil dovolat mladíkův otec, po zazvonění jej zvedl neznámý muž. Otec proto okamžitě jel k restauraci na Pastýřské stěně, kde na něj muž počkal.

"Byl to starší pán, na hlavě měl čepici, silnější postavy, věk kolem 70 let, výška asi 170 centimetrů a nosil brýle. Spolu s ním tam byl o něco mladší, štíhlý muž v béžové bundě, asi 180 centimetrů vysoký a s rukou v obvazu, Trojici pak doplňovala asi sedmdesátiletá žena silnější postavy," uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek s tím, že by tito lidé snad měli být z Ústí nad Labem.

Pod Pastýřskou stěnou zachraňovali od noci pohřešovaného chlapce

O pomoc žádají policisté i další lidi, kteří se 17. listopadu od rána pohybovali na Pastýřské stěně a mohli by tak poskytnou informace k pohybu chlapce v této lokalitě. Ten je 175 centimetrů vysoký, má modré oči, blond krátké vlasy, hubenou postavu, na sobě měl zimní oranžovo žlutou bundu s kapucí, světlé kalhoty a na nohou černé tenisky. "Žádáme naše spoluobčany, aby podali svědectví děčínským kriminalistům na telefonu 603 187 081, nebo se obrátili na linku 158, za pomoc předem děkujeme," dodal Vítek.