Mladý řidič nohu z plynu nesundával. Naopak, pedál přišlápl. Jel u Valdeku, na silnici mezi Rumburkem a Šluknovem, rychle. Podle některých svědků snad i závodil. Na rovince u odbočky na Království ale nezvládl řízení a přišel náraz. Do stromu. Šofér a jeho spolujezdkyně nepřežili. Nehod, při kterých auto „vlétne“ do stromu, se na silnicích Ústeckého kraje odehraje mnoho, řada z nich si vyžádala oběti nebo těžká zranění.

Vůbec nejčastěji se do stromů v Ústeckém kraji bourá na silnici II/224 mezi Kadaní a Žatcem. Na krátkém úseku u odboček na Krásný Dvoreček a Želinu se za posledních deset let stalo už 8 nehod, při kterých auto narazilo do stromu. Zranilo se při nich 8 lidí. „Svádí to tam k rychlejší jízdě. Je tam rovinka, pak ale přijde prudká zatáčka. Když někdo nedává pozor, je špatně vidět nebo jede příliš rychle, může to být nebezpečné. Znám to tam, vždycky raději přibrzdím,“ komentuje místo Martin Milenko, který úsekem jezdí každý den do zaměstnání.

Další velmi nebezpečné místo, co se týká střetů aut se stromy, je mezi Rumburkem a Varnsdorfem na silnici I/9, nedaleko Studánky. Mezi roky 2010 a 2021 se tam stalo 7 nehod se 7 zraněnými. Také mezi Lomem a Osekem, na I/27, znají karamboly se stromy dobře. Za 10 let se jich tam stalo 8, zranilo se 6 lidí, místo má bohužel ale také jednu oběť.

Hlavně se vyhnout

Drtivou většinu střetů se stromem zaviní podle odborníků šoféři. „Nedávají pozor, nevěnují se řádně řízení, věnují se něčemu jinému, třeba mobilu. Nebo podcení situaci. Často také jedou rychle a nezvládnou řízení,“ popisuje dopravní expert Jan Pechout. „Když už někdo vyjede ze silnice, měl by se určitě snažit, pokud to jde, vyhnout pevné překážce. Pokusit se zabránit čelnímu střetu,“ pokračoval.

V kraji jsou i další úseky, kde se často bourá do stromu. Například na silnici II/227 z Holedeče na Žatecku směrem na Rakovnicko, problémové místo je v zatáčce před odbočkou na Sádek. Za 10 let se tam bouralo pětkrát. Šestkrát pak na dalším místě na Žatecku, v zatáčkách u Trnovan. Pět nehod a sedm zraněných eviduje úsek na III/2477 u Keblic na Litoměřicku, pět karambolů a šest zraněných bylo od roku 2010 do 2021 po nárazu do stromů na I/13 před vjezdem do Bíliny od Mostu.

Řada střetů aut se stromy má bohužel tragické následky. Hned dva lidské životy si vyžádala například nehoda z letošního konce září, kdy mladý šofér nezvládl řízení a narazil do stromu u Valdeku na silnici mezi Rumburkem a Šluknovem. Zemřela i jeho spolujezdkyně. V polovině srpna zase 25letý řidič narazil do stromu v Oseku v Lidické ulici, ani on nehodu nepřežil.

Policejní statistiky evidují obecně nehody po nárazu do pevné překážky. To jsou kromě stromů také například lampy, domy nebo mosty. Nárazy do stromů se na těchto statistikách velmi výrazně podílí. V roce 2021 se v Ústeckém kraji odehrálo 2 276 nehod, při které řidič narazil do pevné překážky. Zemřelo při nich 9 lidí. O rok dříve to bylo 1 931 karambolů a 13 úmrtí. V roce 2019 se odehrálo 2 045 střetů s pevnou překážkou, vyžádaly si 9 obětí.