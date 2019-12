"U muže bohužel došlo ke zraněním neslučitelným se životem," uvedl mluvčí záchranné služby Prokop Voleník.

Tragická nehoda měla vliv na osobní dopravu po železnici, stala se totiž v místě, kterým projíždějí všechny vlaky jedoucí jen po českém území ze Šluknovska do vnitrozemí. opožděně jezdily vlaky Českých drah i Arrivy. Vlak z Rumburka do Děčína má více než dvouapůlhodinové zpoždění, rychlík z Rumburka do Kolína provozovaný Arrivou pak své zpoždění počítá na desítky minut. "Pro jeden osobní vlak byla v úseku Rumburk - Mlýny zavedena náhradní autobusová doprava, ostatní jezdily odklonem přes Panské," uvedla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Na stejném místě došlo k tragické srážce již před pěti lety v srpnu, kdy vlaku vjelo do cesty osobní auto. V autě tehdy zahynula jedna žena, další dva lidé byli velmi vážně zraněni.