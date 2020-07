Podle zjištění redakce asi dvouletá holčička spadla do vody nedaleko přístaviště. Pro holčičku hned skočil její tatínek, který měl na zádech asi tříměsíčního chlapečka. Pohotový otec okamžitě dítě z vody vytáhl. Chlapeček byl v pořádku, vody bylo přibližně po mužův pás.

Na místo okamžitě vyjeli profesionální hasiči Děčín, dobrovolní hasiči Hřensko, záchránáři a k místu také vzlétl vrtulník z Ústí nad Labem. Holčička měla poranění hlavy.

Prokop Voleník, mluvčí krajských záchranářů k události uvedl, že vrtulník transportoval do ústecké nemocnice jedno ze starších dětí a to po pádu do vody. „Mladší dítě bylo převezeno ke kontrolnímu ošetření do nemocnice sanitním vozem. Vzhledem k věku obou pacientů nebudeme sdělovat více informací,“ dodal Voleník.

Veliké poděkování patří převozníkovi, který je zároveň i místním dobrovolným hasičem. Muž celou rodinu naložil na lodičku a převezl na nejbližší místo pro složky IZS. Převozník zároveň pomohl s přesnou navigací záchranářů k místu, kde do jejich péče předal obě děti.

Tatínek z události vyvázl bez zranění. Všichni zasahující předvedli rychlou pomoc. K místu předání pacientů doslova běželi. Při podobných transportech v této oblasti musí většinou záchránáři s hasiči překonat špatně přístupný terén a v některých případech ujít i několik stovek metrů k místu události.

Tomáš Straka