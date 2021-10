V jednom autě byl Němec. „Byl předán německým kolegům na hraničním přechodu. Stejně jako český řidič utrpěl naštěstí jen lehké zranění,“ řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník s tím, že českého řidiče sanita převezla na chirurgii do Děčína. Podle informací Deníku byl cizinec pod vlivem alkoholu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.