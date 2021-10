"Žena utrpěla středně vážná zranění a byla převezena na chirurgii do děčínské nemocnice," uvedl mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Prokop Voleník. Nehoda se stala na křižovatce na ulici Kosmonautů nedaleko centrálního březinského parkoviště.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.