Frekventovaná železniční trať byla kvůli neštěstí ve směru z Bíliny na Most zcela uzavřená. Na místě zasahovala policie. Některé vlaky nejezdily vůbec, u dalších spojů museli cestující počítat s velkým zpožděním. V 6.30 byla zprovozněna alespoň první kolej se zvýšenou opatrností, druhá a třetí, mezi nimiž leželo tělo, byla nadále uzavřena. Kompletně byl provoz na trati obnoven v 8.00 hodin.

Místo nálezu je pro veřejnost uzavřeno. Případ hned od rána vyšetřuje policie. „Na místě probíhají prvotní zjišťovací úkony. Bližší informace zatím z místa nemám,“ uvedla v 7 hodin ráno mluvčí teplické policie Ilona Gazdošová. Vyloučit nelze sebevraždu ani nešťastnou náhodu. Ve hře může být také násilná smrt.

Podle zjištění Deníku to vypadá na to, že osoba stála v kolejišti a narazil do ní vlak. Nasvědčuje tomu způsob zranění.