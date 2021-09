Vlek za nákladním autem se převrhl v obci přímo na frekventované silnici 13, v prudší zatáčce u benzinky. Z vleku se vysypaly klády, které blokují provoz. S dopravními komplikacemi v místě policisté počítají přibližně do 12. hodiny.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.