U zraněné mladé ženy byli jako první záchranáři z Horské služby z Tisé. "Dané místo není přístupné terénním autem ani čtyřkolkou, proto jsme vyrazili na místo s potřebným vybavením a rakouským vozíkem," uvedl náčelník Horské služby Krušné hory Miroslav Račko.

Přenést zraněnou lezkyni těžkým terénem by bylo velmi náročné, pro ženu navíc i značně bolestivé. Proto se rozhodli požádat o vyslání letecké záchranné služby. "Ženu jsme v podvěsu přepravili pod Děčínský Sněžník, kde byla přeložena do sanitky a následně převezena do nemocnice," doplnil mluvčí záchranné služby Prokop Voleník.