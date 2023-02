Do Doubice v úterý 28. února není možné projet ve směru od Rybniště. Silnici dopoledne zablokovalo nákladní auto na převoz dřeva.

Dopravní nehoda kamionu. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jitka Vepřovská

"Podle dostupných informací měl uvíznout kamion. Pod ním pak stojí ještě další dva kamiony se dřevem, které nemohou projet," uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková. Silnice bude neprůjezdná do večerních hodin. Do jejího otevření je možné projet do Doubice přes Kyjov nebo Chřibskou.