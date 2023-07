Na jako nepříliš vydařený výlet bude pravděpodobně vzpomínat turistka na cestu k Dolskému mlýnu v Českém Švýcarsku. Při klesání do údolí řeky Kamenice se zranila, záchranáři na místo vyslali i vrtulník. Ten nakonec nebyl potřeba.

Hasiči pomáhali u Dolského mlýna s transportem zraněné turistiky. | Foto: Jan Košík

Zahraniční turistka se zranila při sestupování po modré turistické značce na schodech vytesaných do skály. Kvůli náročnosti terénu a nahlášenému pádu ze skály do Českého Švýcarska letěl i záchranářský vrtulník. "Ten se nakonec do Ústí nad Labem vrátil prázdný.

Hasiči pomáhali u Dolského mlýna s transportem zraněné turistiky.Zdroj: Jan KošíkŽenu jsme se středně vážným zraněním přepravili sanitkou na děčínskou chirurgii," uvedl mluvčí zdravotnické záchranné služby Prokop Voleník. Se snesením pacientky pomohli záchranářům hasiči.