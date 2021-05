„Zprávu jsme obdrželi půl hodiny před polednem a za pět minut byla na místě lezecká skupina hasičského záchranného sboru. Lezce našla visícího v sedáku patnáct metrů nad zemí, byl vysílený,“ informoval tiskový mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Záchranáři následně s nešťastníkem bezpečně slanili na zem. Volný byl už pár minut po poledni. Vše se obešlo bez zranění.

Podobné případy se podle mluvčího nestávají zřídka. „Jsou to víkendoví lezci, kteří si netroufají na klasické lezení na skalách, zkoušejí ale ferraty, protože si myslí, že je to jednoduché. Stává se ovšem, že jim dojdou síly, jako to bylo v tomto případě,“ doplnil mluvčí.