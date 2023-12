Dvě nehody, při kterých sehrál ovlivňující roli alkohol, vyšetřovali policisté na Děčínsku. Škoda byla vyčíslena na téměř 400 tisíc korun.

Ilustrační foto, policie, měření alkoholu v dechu. | Foto: archiv Deníku

Děčínští dopravní policisté vyjížděli v úterý večer 19. prosince k dopravní nehodě do Benešovské ulice. "Bylo to krátce po 19. hodině. Střetla se zde dvě osobní vozidla. Při střetu došlo ke zranění jedné osoby, která byla převezena do nemocnice. Přivolaní policisté provedli u řidičů dechové zkoušky, kdy u jednoho z nich vyšla s pozitivním výsledkem 2,18 promile alkoholu v dechu," sdělila mluvčí policie Eliška Kubíčková.

Policisté muži zakázali další jízdu a zadrželi řidičský průkaz. Vlivem dopravní nehody došlo k předběžně vyčíslené škodě za více než 300 tisíc korun.

Netrvalo dlouho a deset minut před 20. hodinou policisté znovu vyjížděli do stejné lokality k další dopravní nehodě dvou osobních vozidel. "Při střetu nebyl nikdo zraněn. Provedená dechová zkouška u jednoho z řidičů vyšla s pozitivním výsledkem, přístroj ukázal 2,09 promile alkoholu v dechu. Policisté muži zakázali další jízdu. Vzniklá škoda vlivem dopravní nehody byla předběžně vyčíslena na více než 70 tisíc korun," uvedla Kubíčková.