„Policisté žádají majitelku psa, případně svědky, kteří by mohli poskytnout informace k totožnosti této ženy, případně relevantní poznatky vedoucí k objasnění příčin a okolností nehody, nebo mají k dispozici kamerové záznamy z místa pořízené v době nehody, aby se přihlásili na Dopravní inspektorát Děčín na Husově náměstí 111,“ uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek. Informace je možné hlásit také na telefonních číslech 974 432 574, 602 432 574, nebo na bezplatné lince 158.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.