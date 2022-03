K velkému zásahu vyrazili ve čtvrtek 10. března večer záchranáři do děčínské čtvrti Boletice, kde se čelně srazila dvě osobní auta. Při nehodě se zranilo dohromady šest lidí, z toho jedno dítě.

Sanitka. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Po dobu zásahu záchranářů a vyšetřování nehody byla silnice neprůjezdná. „Jeden zraněný byl s velmi vážným zraněním převezen do Ústí nad Labem. Další dvě zraněné osoby včetně jedné nezletilé převezly do Ústí sanitky s vážným zraněním,“ uvedl mluvčí záchranné služby Prokop Voleník. Tři lidé pak zamířili do nemocnice v Děčíně s podezřením na středně vážná zranění.