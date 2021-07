/FOTOGALERIE/ Tragická událost poznamenala letošní ročník oblíbené akce Car Wars v Panenském Týnci. Během pátečního amatérského závodu zahynul mladý muž, který se ho účastnil v úloze spolujezdce. Incident vyšetřuje policie.

Na letišti v Panenském Týnci se sešli příznivci rychlých automobilů. | Foto: Deník/Miroslav Rada

Hlavní pořadatel Martin Krátký ze spolku, který se jmenuje stejně jako automobilová akce, uvedl, že na závodu, pořádaném dvanáctým rokem, panují velká bezpečnostní opatření. „Kde se stala chyba musí určit policie. Mladý řidič amatérsky postaveného vozidla po startu z ničeho nic zastavil a začal se otáčet zpět. Zemřel jeho spolujezdec. Narazilo do nich auto, které nemělo šanci to ubrzdit, jeho osádce se ale v podstatě nic nestalo. Nikdo z nás nechápe, proč řidič zastavil. Všichni byli připoutaní, to na startu kontroluje pořadatelská služba,“ uvedl a dodal, že výpovědi svědků jsou rozporuplné.