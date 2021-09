Hasiči provedli protipožární opatření. Nehoda se obešla bez zranění, muž byl převezen na vyšetření do děčínské nemocnice. Nehodu pak na místě šetřila policie.

Nehoda se odehrála na silnici 13 před polednem. Řidič měl mít zdravotní problémy, nezvládl řízení, vjel na chodník u přechodu pro chodce a narazil do budovy papíren. Okolo zrovna projížděl velitel dobrovolných hasičů z Libouchce, který u nehody zastavil a zavolal pomoc. Na místo dorazili profesionální hasiči z Děčína, dobrovolní hasiči z Jílového, strážníci a zdravotníci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.