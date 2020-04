Na povelikonoční jednání vlády čekala řada lidí s velkými nadějemi. Již před prodlouženým víkendem totiž vláda oznámila, že projedná zmírnění omezujících opatření zavedených kvůli koronavirové epidemii. Místo radosti však u mnoha lidí převládlo trpké rozčarování. Postup rozvolňování totiž považují za nelogický.

Foto: Deník

První vlna uvolňování se týká škol. Jako první se do škol podívají vysokoškoláci v posledních ročnících a studenti středních a vyšších odborných škol před maturitami, respektive absolutorii. Velkou vlnu nevole vyvolalo ale rozhodnutí o částečném otevření základních škol. Ty by se měly od 25. května otevřít pouze pro žáky prvních stupňů základních škol, navíc jen na bázi dobrovolnosti. V jedné skupině pak bude moci být nanejvýš patnáct dětí Kdo nebude chtít, bude moci dál učit své děti doma. Tento přístup ale vytváří nepřiměřený tlak jak na zřizovatele, kteří nebudou do poslední chvíle vědět, kolik jim dorazí dětí, tak i na učitele. Ti totiž budou muset všechno odučit dvakrát. Nejprve pro děti ve třídě a následně pro děti u počítačů nebo tabletů doma.