Kéž by očkovaných bylo více, slýcháme takřka každý den nářky z úst epidemiologů, hygieniků a dalších odborníků na koronavirovou pandemii. Proočkovanost u nás, podle nich, stále není dostatečná. Brali by více. Jenže, jak lidi dostat k injekci a zároveň je nenutit „násilím“?

Otevřeli jsme mnoho očkovacích center, vakcinují praktici, máme mobilní týmy, očkobusy, místa, kde injekci s látkou, která chrání před covidem-19, dostanete bez registrace. Udělali jsme toho hodně, říkají. Ano, síť míst, kde vakcínu dostanete, když chcete, je dostatečný. Ale stačí to i na dosud nerozhodnuté? Ne…

Spustili jsme nejrůznější kampaně, několik, které mají lidi nalákat k očkování. Mluví v nich politici, třeba ministr zdravotnictví, hygienici a další, kteří rozhodují. Určitě je to správné, mají být v těžkých chvílích slyšet. Ale ne všichni s nimi sympatizují, ne všichni je berou vážně a podobně.

Vyjadřují se v nich lékaři, tedy ti nejpovolanější, ti co nemoci nejvíce rozumí. Ano, super, je to správné, kdo jiný by měl bojovat za vakcinaci. Originálně to udělal například profesor Pirk se svým vtipným přeřekem, kdy vakcínu nechtěně zaměnil za ženský pohlavní orgán. Ale ruku na srdce. Kolik znáte lékařů, jež zná celý národ, kteří jsou opravdu populární a přesvědčí vás k něčemu, čemu úplně nedůvěřujete? Stačí tyto kampaně k přesvědčení těch zatím nerozhodnutých? Ne…

Od začátku všeho přesvědčování pořád čekám, kdy odpovědní přijdou s nějakou „očkovací bombou“. Kampaní, která strhne i ty nerozhodné. Nadchne. Vždyť za nimi stojí špičkové marketingové týmy. A stačilo by podle mého málo… „Vyrukovat“ s jedním špičkovým fotbalistou, hokejistou nebo judistou. K tomu přibrat někoho z Ordinace nebo Slunečné, okořenit tuto směs VIP očkovaných osobností jedním ze skvělých kuchařů nějaké z mnoha velmi populárních kuchařských show a pro mladé přidat jednoho youtubera. A očkovaných, následujících své slavné zbožňované idoly, známé hlavy, by bylo mnohem víc…