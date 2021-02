Hlavním důvodem téměř neprodyšného uzavření hranic je vývoj epidemie covidu v Česku, které patří z tohoto pohledu mezi nejhorší země v Evropě. V posledních dnech zaznamenalo více nových případů než osminásobně větší Německo. Může za to pravděpodobně britská mutace viru, která se v Česku značně rozšířila a které se sousední země bojí.

Přitom nejen u nás, ale i v Německu se ozvala řada nesouhlasných hlasů. „Pendleři jsou nyní pravidelně testováni, podíl pozitivních případů je hluboko pod obvyklými hodnotami v Sasku, méně než deset procent,“ říká například saský novinář Steffen Neumann. Zavírání hranic kritizuje i Evropská komise, byť chápe strach z britské mutace.

Svou roli v rozhodování Německa ale hraje i politika. Letos se totiž konají volby do spolkového sněmu a ve volebních rocích politici jednají jinak než po zbytek mandátu. Navíc reagují na vývoj v Česku. „Kontroly na hranicích s Českem jsou nevyhnutelné. Mám obavy z postnouzového stavu, který nyní v Česku začíná,“ uvedl v neděli saský kancléř Michael Kretschmer.



Naráží tak na dění na české politické scéně posledních dní, kdy vláda nezískala podporu pro prodloužení nouzového stavu a na poslední chvíli vyjednávala s hejtmany, co se vlastně od pondělí bude dít. Vláda by měla mít u lidí respekt. Ten ale nezíská tím, že neschopností vyjednat prodloužení nouzového stavu nebo stanovení jiných jasných pravidel v dostatečném předstihu uvede celou zemi do chaosu a nejistoty.