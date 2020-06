Vláda se k tomuto kroku rozhodla navzdory prohlášení ministryně financí Aleny Schillerové, že by obce měly investovat a pomoci tak udržet ekonomiku v chodu. Na řadě českých radnic kvůli tomu zavlály černé vlajky.

Že budou ztráty na obecních příjmech po koronavirové krizi kruté, bylo zřejmé od počátku. Minulý týden ale přišla další rána. Vláda na obce přenesla povinnost podílet se na financování rozhodnutí, které nemohly ovlivnit. Tedy na kompenzacích pro živnostníky a podílníky malých firem. Dohromady mají obce z Děčínska zaplatit téměř 145 milionů, za každého obyvatel 1 100 korun. Byla to pro ně vražená kudla do zad, protože přišly o poslední peníze na investice. První škrty v obecních rozpočtech již přicházejí. Například Krásná Lípa zrušila na letošek plánovanou investici do multifunkčního hřiště za 3,5 milionu.

Na druhou stranu vláda po odebrání jedenácti miliard ze sdílených daní slibuje, že pošle samosprávám deset miliard dotací. Jejich hlavním problémem je nenárokovost. Může se tak velmi snadno stát, že část obcí bude počítat jen ztráty. Jednoduše proto, že na dotace nedosáhne, případně nebude mít na jejich zpracování aparát. Mohou si sice najmout firmu, která jim se zpracováním žádostí pomůže. Ale to je naprosto zbytečný výdaj.

Podobné přelévání peněz je nespravedlivé a nesystémové. Stát by měl peníze nechat obcím, aby v době krize měly alespoň nějaké peníze na investice. Jsou to totiž právě obce, které nejlépe vědí, kam je potřeba investovat. Nikoliv ministerský úředník z Prahy.