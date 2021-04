Podobenství by se s loňskými Velikonocemi našlo více. Třeba bohoslužby omezené počtem účastníků, což je při nejvýznamnějších křesťanských svátcích obzvláště nepříjemné. Nebo třeba prohlášení vládních představitelů, že když velikonoční svátky zvládneme s kázní, bude už jen lépe. Snad. Také loni začala vláda v dubnu povolovat poměrně pevně utažené šrouby, letos oznámil premiér Andrej Babiš, že nouzový stav skončí 11. dubna. Opět se hodí dodat snad, protože nic není staršího než pár hodin staré premiérovo prohlášení.

Jak dopadlo loňské letní rozvolnění si všichni pamatujeme, v říjnu a v listopadu nemocní s covidem zaplnili jednotky intenzivní péče, lidé umírali na covid po stovkách denně. Příčiny této druhé vlny je potřeba hledat již v prázdninových měsících, kdy čísla nově nakažených začala povážlivě stoupat. Ovšem bez adekvátní reakce vlády. Snad se pro letošní rok poučila, pokud by se měla stejná situace opakovat.

V roce 2021 ale máme v rukách v boji proti covidu jeden velký trumf. Kam se hrabou roušky nebo respirátory, to jsou nanejvýš svršci. Abychom se na podzim opět neocitli tam, kde loni, by nám kromě kázně mělo výrazně pomoci očkování. Tedy opět snad. Pokud vláda sežene co nejrychleji dostatečné množství vakcín. Protože je potřeba co nejvíce lidí očkovat do konce prázdnin. Pokud se to podaří a nepokazí se něco dalšího, užijeme si příští rok požehnaných Velikonoc tak, jak jsme zvyklí. Snad.