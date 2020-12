„Pořád jsem věřil, že nakonec budeme moci Betlémské světlo přivézt. Je to věc, která se prostě musí uskutečnit, patří už nedílně k Vánocům,“ říká děčínský skaut Jan Janouch, který se o rozvoz světla stará na Děčínsku více než deset let. Poprvé jej přivezl v roce 2007, od té doby ani jeden rok nevynechal. Janouch je také jednou z tváří oficiální prezentace Betlémského světla v České republice.

I na rozvoz Betlémského světla dopadla vládní omezení. Nesmí se konat například velká shromáždění, na jednom místě tak nesmí být víc než šest lidí najednou. Pro plamen z Betléma si přitom chodí pravidelně velké množství lidí najednou. Je to ale jedno z mírnějších omezení, která na nás nyní dopadají.

Řada lidí se bojí o svou budoucnost, ztrácí živobytí, jsou zmatení z neustále se měnících příkazů a zákazů, které mnohdy postrádají jakoukoliv logiku. S covidem je to ale podobné jako s terorismem. K jeho potlačení je potřeba použít všech dostupných prostředků, využít všech dostupných informací, chovat se věcně a racionálně a nenechat se ovládat hysterickým strachem. To by totiž znamenalo naši prohru a další svátky na rouškách. V lepším případě.

Krásné, klidné a hlavně bezpečné Vánoce!