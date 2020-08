Pěší, cyklisté nebo i běžkaři by přes „Devítku“ měli mít brzy snadnější cestu. Jen několik desítek metrů pod horizontem jim pomůže nový turistický most.

Stavět by se mělo začít během několika týdnů, nový most by pak měl stát snad ještě letos. „Snažili jsme se o to možná deset let. Nejprve jsem přesvědčil svazek obcí, že je taková stavba potřeba. Později, když jsem byl krajským zastupitelem, se mi podařilo domluvit, že jej postaví kraj. Když mi před časem volali, že je stavba schválená, měl jsem největší radost za poslední roky,“ neskrýval spokojenost bývalý starosta Jiřetína Josef Zoser, který nápad na turistický most ve Stožeckém sedle dlouhodobě prosazoval.

Když se již podařilo kraj o smysluplnosti nového mostu přesvědčit, bylo potřeba vyjasnit, kdo se o most v příštích letech bude starat. Vzhledem k tomu, že je ze dřeva, je potřeba jej jednou za přibližně pět let kompletně natřít, aby se do něj nepustila hniloba. Kompletní přetření vyjde v dnešních cenách na zhruba 150 tisíc korun. Dobrovolný svazek obcí Tolštejn, který stavbu prosazoval, se zavázal, že se o údržbu postará. Pro sedmičku obcí v něm sdružených by nemělo jít o nijak velké peníze. Pokud by se nezohledňoval počet obyvatel jednotlivých členů, jsou to přibližně čtyři tisíce na člena a rok.

Vznikl tak kompromis přijatelný pro obě strany, tedy kraj i svazek obcí. A především přínosný pro turisty, kteří již nebudou muset se strachem kličkovat mezi řítícími se auty. Jen škoda, že se na něco tak jednoduchého, jako je dřevěný mostek přes silnici, muselo čekat deset let.