Taškařice na hranicích aneb není nad překvapení

Dlouhé téměř tři měsíce nebylo možné vycestovat do sousedního Německa. Vláda kvůli šíření covidu vystavěla na hranicích oponu. Tentokrát již ne železnou, ale virovou. Dopad byl ale stejný. Kdo neměl to správné povolení, kdysi výjezdní doložku, dnes třeba potvrzení pro pendlery, mohl do sousední země koukat leda od hraničního kamene.

Foto: Deník