Jediný z moderních způsobů úhrady parkovného, který zatím není možné v Děčíně využívat, je jeho placení pomocí platebních karet. Těmi je přitom v Děčíně již možné zaplatit například v autobusech městské dopravy, bez drobných si je možné také nakoupit drobné občerstvení v několika automatech po městě.

Přitom platební karty patří k uživatelsky nejvstřícnějším, i proto, že ji má téměř každý. Svědčí o tom růst prodejů jízdenek placených v autobusech pomocí bankovních karet, které si po svém nástupu před dvěma lety získalo hodně klientů. Dnes lidé platící mincemi v autobusech velmi rychle ubývají, právě ve prospěch kartářů.

Děčín se snaží dlouhodobě profilovat jako město turistům zaslíbené. Využívá nejrůznější kampaně, kterými se snaží přilákat do města turisty nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Právě vůči návštěvníkům Děčína, hlavně těm z ciziny, by úhrada parkovného pomocí karet byla nejvstřícnější. Těžko od nich čekat, že budou mít kapsy plné českých drobáků. Stejně tak není možné u turistů čekat, že budou mít v mobilu nahrané aplikace, jejichž prostřednictvím by zaplatili.

Je potřeba ale přiznat, že instalace platebních terminálů do parkovacích automatů s sebou nese vyšší náklady. Jednak za samotné terminály, dále za je potřeba platit za transakce, stejně jako u jiných způsobů, je také potřeba zajistit datové připojení, což by v centru města neměl být problém. Výnosy jsou ale výrazně vyšší. A to nejen finanční. Tím nejvyšším výnosem je v rámci možností spokojený řidič, který nemusí nervózně schraňovat drobné. Jen pípne a parkuje.