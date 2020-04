Lékaři, sestřičky, hygienici, hasiči. Povolání, kterým se v posledních dnech hromadně děkuje. Ať již potleskem z oken, nebo rozsvícenými srdci. Ale jsou tu i stovky další lidí, kteří se na zvládnutí koronavirového náporu podílejí. Tito lidé jsou pro spoustu z nás neviditelní, neuvědomujeme si jejich důležitost.

Foto: Deník

Jsou to třeba řidiči autobusů, jen těch jsou na Děčínsku desítky, možná nižší stovky. Bez nich bychom se nedostali k lékařům nebo do práce. Neobešli bychom se ani bez nadšení tisíců lidí, kteří se v době nouze pustili do hromadného šití roušek, protože je stát nebyl schopen zajistit včas a v dostatečném množství. Ačkoliv nakázal nosit ochranu obličeje.