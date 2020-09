Nejprve z regionu odešla armáda, kterou později následovala také cizinecká policie. S mírnou nadsázkou říká starosta Krásné Lípy, že je nejvyšší čas koupit si vlastní stíhačku a tank. Před několika lety pak policie uvažovala o transformaci, která by v reálu znamenala méně policistů na Šluknovsku. Proti tomu se postavili starostové z regionu a podařilo se jim záměry policie zvrátit.

Stejně nedobrá situace je dlouhodobě také ve zdravotnictví. Nemocnice se dlouhé roky potácí na hranici zavření, jistou naději ji dává nedávná koupě kraje.„Z 23 zubařů na Šluknovsku jich jen šest není v důchodovém věku. A z těchto šesti jsou jen tři mladší 54 let,“ vyjmenoval jen jeden z problémů ve zdravotnictví Jan Kolář. Podle místních se začíná zhoršovat i bezpečnostní situace. Nedávný útok na pořadatele cyklistického závodu, který skončil zraněními, přitom podle místních není ničím neobvyklým.

Podobná frustrace, navíc podpořená vysokou nezaměstnaností, před devíti lety vyvrcholila na Šluknovsku v řadu protestů, které měly silný rasový podtext. Jejich kořeny ale byly právě v dlouhodobém přehlížení odlehlého regionu, odkud je všude daleko. Tehdy vzniklo Šluknovské desatero požadující systémové změny. Jako jediný hmatatelný výsledek demonstrací v roce 2011 byl vznik speciální pořádkové jednotky v Ústeckém kraji.

Na pár let to stačilo. Důvodem bylo také to, že se lidem dařilo lépe, klesla nezaměstnanost a s ní i kriminalita. Pokud chce ale stát i nadále udržet sociální smír, bude se muset konečně začít opravdu snažit a starat se i o tento region. Zatím na celé čáře selhává.