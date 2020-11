Když na podzim začal prudce růst počet případů covidu, začali se lidé v pohraničí obávat návratu jarních opatření. Tehdy vláda nemilosrdně uzavřela státní hranici. Projet mohli pouze pendleři nebo lidí mířící k lékaři, například do Sebnitz, kam jezdí z Děčínska řada nastávajících maminek. Kvůli ohromným negativním ekonomickým dopadům, které uzavření hranic přináší, česká vláda k tomuto kroku nyní nepřistoupila. Tedy formálně. Ve skutečnosti ale hranice uzavřela, protože zakázala vstup cizincům mířícím do Česka například za nákupy nebo výlety.

Oproti tomu reakce saské vlády vypadá jako z jiného světa. Německo, které má přepočteně jen zlomek nových případů covidu v porovnání s Českem, vstoupilo v pondělí do celostátní karantény, uzavřelo restaurace, divadla, kina, výrazně omezilo pohyb a shromažďování lidí, některé spolkové země zakázaly ubytovávání turistů. Přesto ale vláda v Drážďanech, i přes snahu ministryně zdravotnictví Petry Köpping, v závěru týdne výjimku pro vstup do země na 24 hodin nezrušila. Chce totiž udržet v duchu jednotné Evropy co nejvíce otevřené přeshraniční kontakty.

Sasko se tak opět ukázalo jako dobrý, zodpovědný a spolehlivý soused, o kterého se můžeme v případě nouze opřít. Stejně, jako když nám nabídlo své zdravotnické kapacity, pokud by naše nemocnice nezvládaly nápor pacientů s covidem. O Česku se totéž bohužel říct nedá. To se v Evropě chová jako přidrzlý prospěchář. Danke Nachbar, danke Sachsen.