Když o víkendu dva vandalové dvě noci po sobě nezávisle na sobě ničili stejné místo ve Varnsdorfu, trvalo to sotva pár minut než u nich byla městská policie. S trestem to ale tak rychlé nebude.

V noci na sobotu si obsluha varnsdorfského městského kamerového systému všimla, že se na prostranství U Věžičky chová kdosi nepřístojně. Vybíjel si své frustrace na ozdobných sloupcích oddělujících silnici od chodníku, které vyvracel. Během chvíle dorazila hlídka městské policie, které se vandal ke svému konání přiznal. Situaci jako přes kopírák řešili strážnici i v noci ze soboty na neděli, jen v jiném personálním obsazení.

V obou případech tak byli pachatelé dopadeni velmi rychle, dost možná dřív, než si, vzhledem k jejich rannímu odchodu z nedalekého baru, stihli uvědomit, co to vlastně dělají. S jejich potrestáním to ale zas tak rychle nebude, to je jisté již dnes. Obzvlášť, pokud bude jejich noční pomatené jednání kvalifikováno jako trestný čin.

Průměrná délka trestních řízení je totiž na severu Čech největší v celé České republice, na uzavření takových případů před soudem se v průměru čeká déle než rok. Podle údajů ministerstva spravedlnosti byla v roce 2020 průměrná délka trestního řízení u děčínského okresního soudu 462,78 dne. K tomu je potřeba připočíst čas nutný na policejní vyšetřování.

Dané je to poměrně vysokým nápadem případů i relativně nízkým počtem soudců. To ale veřejnost ani souzené zajímat nemusí. Trest musí být nejen adekvátní, ale také rychlý. Až za dva roky takový vandal dostane třeba sto hodin prospěšných prací, dost možná si nebude ani pamatovat, za co je dostal.