Ten v Malé Veleni „jen“ postříkali barvou. Mnohem hůře dopadl pomník v Kytlicích, který rozmlátili a nakreslili na něj hákový kříž. Křížek u Hraničního rybníka připomínal, a pravděpodobně opět připomínat bude, protože se jedná o jeho obnově, zavraždění šesti kytlických obyvatel. Na začátku druhé poloviny června hnaly Revoluční gardy, mnohými přezdívané, nikoliv neoprávněně, Rabovací, skupinu asi dvaceti Němců z Kytlic směrem na Novou Huť.

Právě u rybníka z ní vybrali gardisté šest lidí, které pak chladnokrevně zavraždili. Posledním zastřeleným měl být šéf místní buňky NSDAP. Je možné, že se zavraždění Němci provinili. Ale o jejich vině a trestu měl rozhodnout soud. Třeba i trestem nejvyšším. Pak by bylo možné mluvit o popravě. Takto to byla jen sprostá vražda.

Když masakr po dvou letech vyšetřovalo ministerstvo vnitra, nikoho nepotrestalo. Podle tehdejšího přípisu se totiž nepodařilo identifikovat ani velitele, který popravy nařídil, ani střelce. Pro tehdejší dobu nic neobvyklého. Zločiny, i ty nejbrutálnější včetně vražd a znásilnění, spáchané v poválečných časech na Němcích byly totiž státem většinou přehlížené. Jejich pachatelé naopak mnohdy udělali velkou kariéru v eráru nebo v komunistické straně.

Trvalo dlouhý 68 let, než bylo možné šestici zavražděných lidí připomenout alespoň drobným pomníčkem.

Ten na svém místě vydržel, pro mnoho lidí překvapivě, sedm let. Ale jak se ukázalo předminulý víkend, ani 75 let po skončení válečného běsnění a desítkám let snah o smíření, se pořád řada lidí nedokázala oprostit od národnostní nenávisti. Pro takové jednání ale nesmí být mezi sousedskými národy místo.