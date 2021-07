Pár metrů mola může dokázat zázraky. A právě na těchto pár metrů mola Děčín, ke kterému neodmyslitelně řeka patří, čekal dlouhé desítky let. Pokud nepřijde něco neočekávaného v podobě ničivé povodně, dočkat by se měl letos na podzim.

Labe v současné době protéká Děčínem prakticky bez povšimnutí, město neumí využít jeho potenciál. Je to téměř mrtvá řeka bez života na ní. Změnit by to mohla na první pohled maličkost, necelých čtyřicet metrů dlouhé molo na pravém břehu, které minulý týden začalo stavět u parkoviště pod knihovnou Ředitelství vodních cest.

Doposud totiž rekreační lodě do Děčína téměř nezajížděly. Neměly k tomu důvod, navíc je jejich kapitáni neměli ani kde uvázat. Neměli tak možnost utratit v Děčíně jedinou korunu.

Nedá se samozřejmě čekat, že tu bude lodní provoz podobný tomu nad střekovskými zdymadly. Ani že bude ruch na řece připomínat ten u sousedů v Sasku. Tam mají pro lodě připraveno mnohem více stání, i podmínky pro plavbu jsou tam příznivější. Je to ale první krok, jak dostat Děčín na mapu vodních turistů. Tím dalším by mohlo být vybudování mariny se zázemím pro více lodí, která by Děčínu více než slušela.