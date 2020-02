Tady už asi nestačí vztekat se. Podle mého je zapotřebí nějaká rázná akce. Například žaloba na kohokoli, kdo do „pomoci“ nemocnice nastrčil svůj politický obličej, aby se nesmyslným slibováním zviditelnil. Žaloba by měla být založena na nečinnosti odpovědných nikoli orgánů, ale jednotlivců. Někde někdo prostě příslušné papíry, vedoucí ke krachu rumburské nemocnice podepsal, nebo ne?

Podle Listiny základních práv a svobod, která je v téhle zemi součástí ústavního zákona mají občané na základě veřejného pojištění právo na zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. Toto právo je díky neschopnosti, nečinnosti nebo prostě jen nějaké zlovůle občanům Šluknovska upíráno. Zatím, a doufám, že ten to stav vydrží do nekonečna, nevím o případu, že by někdo kvůli zavření rumburské nemocnice utrpěl na zdraví, či nedej Bože zemřel. Zatím, zatím, zatím…

Martin Schulz,

Doubice