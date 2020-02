Premiér Babiš odjel do Bruselu, pravil, bojovat jako lev za české zájmy. České zájmy jsou, podle jeho podání, odlišné od toho, co nám, opět podle jeho podání, vnucuje nějaký Brusel.

Martin Schulz, známý komentátor z Doubice na Děčínsku. | Foto: Deník / Pech Karel

Premiér Babiš nepochopil, že Evropská unie není kasička, z níž si každý stát vezme, co chce nebo potřebuje. Evropská unie je živoucí a vyvíjející se organismus, jehož jedním z cílů je, aby všem členům bylo dobře a podle toho se snaží o rozdělování dotací. Premiér Babiš ale hodlá „vybojovat“ podpory do těch oblastí dotovaných EU, které se hluboce týkají jeho podnikatelských záměrů. Tato „jeho“ Babičeská republika potřebuje mocně dotovat agrární kolosy a na ně navazující zpracovatelský průmysl. To EU moc nechce.