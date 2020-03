Pan Babiš nechápe, že dotační programy EU nejsou samoobslužný stůl, kde si každý nabere, co mu chutná, respektive, co by potřeboval. Pan Babiš se rozčiloval po jednání, že „nám“ EU nechce dát další peníze na stavbu dálnic. No, jistě. Už jsme je (předchozí vlády, včetně těch, kde účinkoval i pan Babiš) prošustrovali rychlostí staveb dálnic 4km/rok…

To, že srovnatelné prostředky dostaly i Maďarsko a Polsko, přičemž za ně stihly vytvořit tisíce kilometrů dálnic v horizontu několika let, je smutnou vizitkou předchozích vedení jak ministerstva dopravy, tak ŘSD. Pan Babiš nechápe, proč by EU měla strkat do ČR další peníze za ty už prošvihnuté (možná rozkradené…). No, kdyby on dal své choti peníze na kabelky (opakovaně) a ona by si za ně (opakovaně) pořídila třeba novou květinovou výzdobu, asi by ho to taky přestalo bavit…

Martin Schulz,

Doubice