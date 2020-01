Přečtěte si další poznámku Martina Schulze.

Martin Schulz, známý komentátor z Doubice na Děčínsku. | Foto: Deník / Pech Karel

Tak se to opět nějak nepovedlo. Po okolí visely plakáty informující o tom, že Správa Národního parku České Švýcarsko vydala zákaz silvestrovského odpalování rachejtlí na území parku. Jenže, co je to pro nás nějaký ten zákaz, že? A navíc, ani nebydlíme v parku, jen nám začíná za humny. V naší vsi, pravda, to čarostřelci vydrželi až do půlnoci. Takže v jistém smyslu nastal pokrok. Nejspíš trapně připomínám, že ne všechna domácí zvířata, natož zvěř lesní, zbožňují apokalyptický rachot všech těch bomb, které buší do nebe a vystřikují po něm zástupné barevné orgasmy. Po půlnoci už to raketometčíci nevydrželi, psice Anča zalezla pod moje nohy a nějak jsme to společně překlepali. Přes den mi vyprávěla dobrá duše Lenka, jak si jí před lety našla jedna petarda, ač se schovávala, jak to šlo. Bouchla jí u ucha a proděravěla bubínek, který byl pak zalepen a vyléčen cigaretovým papírkem. Tentokrát zaslechla, jak soused odpálil rachejtli. A minula jí! O pár sekund později ovšem byla trefena do hlavy z nebe spadlou tyčkou od toho ďáblova vynálezu. Přežila, s leknutím… No, přeji vám všem dobrý a souměrný rok 2020!