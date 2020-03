Koronavirus. Slovo, kterému poslední dny nelze v médiích uniknout. Noviny, televize i rozhlasy přinášejí online nejnovější zprávy o počtu nakažených nejen ve světě ale i u nás. Děčín si v tomto držel smutný primát. První český pacient totiž pochází z Děčína. Řadu dalších dní bylo nejvíce českých pacientů jednoznačně z Děčína.

Foto: Deník

Během prázdnin se dopady koronaviru poprvé naplno projevily také v Čechách. Ačkoliv jsme v té době ještě neměli žádného pacienta s pozitivním testem, lidé v hrůze vykupovali obchody. Těstoviny, rýže, luštěniny. To mnohdy brali po krabicích. V panice měli strach, že by se kvůli blížící se nákaze mohlo brzy zkolabovat zásobování. To, že jednotlivé obchodní řetězce takové obavy vyvracely, nezabralo.