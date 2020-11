Opozice jde v Děčíně s ANO do koalice, kritiku může přetavit v činy

Více než čtyři měsíce panovala v Děčíně patová situace, kdy zastupitelé nebyli schopni po odvolání bývalého vedení zvolit to nové. To by se mělo změnit nejpozději 10. listopadu. Minulý týden se totiž podařilo sepsat koaliční dohodu, pod kterou se podepsali zástupci pěti politických subjektů.

Foto: Deník