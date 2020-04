Od stovek tisíc až po desítky milionů korun budou letos počítat města na Děčínsku svoje ztráty způsobené epidemií koronaviru. Drtivou většinu jejich příjmů totiž tvoří daňové výnosy. Vzhledem k výraznému ochlazení ekonomiky tak ekonomové počítají s nižšími příjmy z daní, které pak stát rozděluje dále mezi obce.

Foto: Deník

V posledních letech si obce zvykly, že spolu s rostoucí ekonomikou také výrazně rostou jejich příjmy. Tomu je ale podle všeho nyní konec. „Zatím je těžké něco odhadovat, ale pravděpodobně to nebude příjemné. Otázkou také je, co současná situace udělá například s již přislíbenými dotacemi,“ hledí do příštích měsíců nejistoty starosta Krásné Lípy a předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska Jan Kolář.