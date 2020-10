„Komentář pro všechny blbečky, kteří se opírají do jména Petr Šmíd. Jste nuly, nic za vámi není. Mindráky řešíte útokem na někoho, kdo za nemocnici reálně bojoval,“ ulevil si minulý týden po pohraných volbách na sociálních sítích končící náměstek pro školství Petr Šmíd.

Po svém přestupu od SPO ke Trikolóře v krajských volbách neuspěl. A v urážení svých odpůrců pokračoval i v dalších řádcích svého statusu ve veřejně přístupné skupině. Již dříve správce této skupiny obvinil, že se chovají jako fašisté nebo komunisté, když mu nechtěli schválit zveřejnění jeho předvolební agitky.

Později Deníku řekl, že jeho příspěvek nebyl namířen na všechny členy skupiny Zachraňme nemocnici v Rumburku, ale na ty, kteří jej uráží a podle jeho slov vyhrožují i jeho rodině.

Ale ani v takovém případě by vrcholný politik podobná slova neměl vůbec vypustit z klávesnice. Pokud opravdu došlo na výhrůžky, je tu policie, která je může řešit. Největším problémem Šmídova výkřiku na sociálních sítích ale není to, že je pronesl jako končící politik, což je samo o sobě ve slušné společnosti nepřijatelné. Ale to, že je pronesl jako člověk, který se od listopadu vrátí do křesla ředitele jedné z varnsdorfských základních škol. Těžko pak může být morální autoritou a vzorem pro své svěřence a jejich rodiče.