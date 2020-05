Po několika týdnech přísných restrikcí začala vláda nedávno uvolňovat jednotlivé zákazy a příkazy. Podle mnohých značně chaoticky a nesystémově. Pro lidi z pohraničí také nelogicky. Zatímco na výlet do Prahy mohou, do nedalekých Drážďan nikoliv.

Foto: Deník

Tento týden v pátek by za normální situace pravděpodobně Drážďany, ale i Saské Švýcarsko bylo plné českých turistů. Připadá totiž na něj Den vítězství, který se v Německu z pochopitelných důvodů neslaví. Při uvolňování sice vláda povolila cesty do sousedních zemí, ale zároveň stanovila taková kritéria, že je není téměř možné splnit. Pokud totiž někdo po návratu ze zahraničí nechce do karantény, musí si nechat udělat test. Za přibližně dva až tři tisíce korun.