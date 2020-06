Města opět musí tahat za stát horký brambor z ohně, tentokrát ve zdravotnictví

To, že stát s oblibou přehazuje své povinnosti na obce, se ví dlouho. Stejně jako to, že jim zadává řadu mnohdy nesmyslných povinností. Ale zapomíná jim na to dávat peníze. Jednou z mnoha oblastí, kterých se to týká, je zdravotnictví.

