Bylo jasné, že prezidentská kampaň bude ostrá a použijí se v ní jakékoli metody, včetně těch nečestných. Je to u nás taková tradice. Při minulé volbě vyšel v Blesku nezákonný inzerát ovlivňující volbu, který kupodivu zaplatil bývalý důstojník StB a advokát Vladimír Zavadil. I letos je ve hře agent StB a lhaní. Jen nešlo o vrácení majetku sudetským Němcům (opravdu tento desítky let starý argument stále ještě funguje?), ale nedaleká válka, kam mohli podle Babišova týmu narukovat „děti našich matek“.

Jinak než zbytek republiky. Ústecký kraj by na Hrad poslal Andreje Babiše

Kampaň Andreje Babiše obsahovala celou řadu zcela lživých tvrzení, nicméně strašení válkou stálo Marka Prchala místo v Art Directors Clubu ČR, který sdružuje reklamní profesionály. Ve skutečnosti to pro Prchala neznamená vůbec nic krom toho, že ušetří za každoroční členský poplatek. Vždycky se totiž najde člověk, který ocení jeho loajalitu a ochotu jít přes mrtvoly bez ohledu na to, zdali je či není v nějakém profesním sdružení. Zmínka o mrtvolách není náhodná.

V případě Babiše bylo jasně poznat, kdy byl marketingově připravený, markeťáckou hantýrkou řečeno „nabrífovaný“, a kdy se rozhodl projevit vlastní řečnický talent. To pak padala slova o tom, jak „zachránil tisíce mrtvých“ nebo odmítl podpořit naše spojence v případě napadení. Babišův covidový mikromanagement skutečně mohl mít na svědomí tisíce nezachráněných lidských životů. Pak znovu museli nastoupit markeťáci, aby připravili posty na sociální sítě a svého šéfa na to, jak reagovat, až přijdou nepříjemné novinářské otázky.

Proč vyhrál Petr Pavel? O úspěchu rozhodlo několik věcí, přispěl i samotný Babiš

Prchal se stal prvním vyloučeným členem za třicet let, co Art Directors Club ČR existuje. Pokud naštval i tak morálně flexibilní organizaci, jako je sdružení pro „kreativce“ z komunikačních a brandingových agentur, tak to už je co říct. Jejich cílem je přece v rámci reklamy oblafnout spotřebitele. I kdyby to mělo znamenat, že bílá bude bělejší. Mimochodem, Prchal zas takový mág nebude. Cílem Babišovy kampaně bylo, aby lidi nešli volit. Stal se pravý opak.